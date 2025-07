Kätzchen narrte Rettungskräfte ordentlich

In Wels wurde in der Nacht auf Sonntag ein neues Spiel erfunden. Der Name: Katz’ und Feuerwehr. Und das kam so: Aufmerksame Passanten hatten in der Rablstraße kurz nach 24 Uhr ein lautes Miauen gehört. Eine Katze hatte sich im Motorraum eines Autos versteckt, konnte ganz offensichtlich nicht mehr heraus.