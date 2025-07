Gänsehaut! Gedenkfeier für Liverpools Diogo Jota

Arne Slot: Jota war „in allem ein Champion“

„Wir werden ihn immer bei uns tragen, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, wohin auch immer wir gehen“, sagte Trainer Arne Slot in einem Interview auf der Webseite des Vereins vor der Partie. Im letzten Monat seines Lebens sei Jota „in allem ein Champion“ gewesen, besonders für seine Familie. Dieser Gedanke spende ihm oft Trost, erklärte der Niederländer