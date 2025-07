Heer: Aus für Milliarden-Deals in Hinterzimmern

Seit drei Jahren befindet sich die österreichische Wirtschaft in einer Rezension – viel zu lange dauert es, dass der Wirtschaftsmotor anspringt. Hört man sich in der Wirtschaft um, dann wird von vielen Unternehmern kritisiert, dass Österreich in den kommenden Jahren viele Milliarden in die Aufrüstung des Bundesheeres investiert – aber darauf verzichtet, sich einen Technologieanteil für den Wirtschaftsstandort zu sichern. „Industriepolitisch peinlich“, empfinden die Unternehmer diesen Kurs.