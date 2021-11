Wirbel um wilde Krücken-Attacken eines Asylwerbers

Krisengipfel gefordert

Die Causa löst heftige Kritik aus. „Es kann nicht sein, dass ein Asylwerber in mehreren Unterkünften straffällig wird, von den Behörden hin und her geschickt wird und dann untertaucht“, zeigt sich SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst empört. Er fordert „einen Krisengipfel und einen Neustart in der Asyl- und Migrationspolitik“.