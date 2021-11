Neue Bäume für den Eisenstädter Hauptplatz

Während Mao vor fast 80 Jahren in China verlangte, „lasst 100 Blumen blühen“, ist man in Eisenstadt deutlich weiter: Bis 2030 sollen hier nämlich 16.500 Bäume gepflanzt werden. Diese kommen nicht nur auf Neuflächen, sondern ersetzen teilweise auch ältere, wie eben die Linden am Hauptplatz. Das liegt unter anderem daran, dass die alten Bäume empfindlicher sind als die Neupflanzungen. Außerdem brauchen sie unterirdisch mehr Platz und passen somit nicht mehr in die bisherigen Umrandungen.