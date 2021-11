Jetzt gibt es Nadelstiche direkt vor der Haustür

Dem höchst engagierten Ziel, dass bis Mitte Dezember in jedem burgenländischen Ort eine einfache Möglichkeit zur Impfung geschaffen werden soll, nahm sich unter anderem die Gemeinde Schandorf an. Am Dienstag von 18 bis 20 Uhr konnte im Vereinshaus vorrangig die Ortsbevölkerung dieses praktische Angebot bereits nutzen.