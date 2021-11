Huawei nimmt US-Embargo mit Galgenhumor

„100 Prozent Rabatt auf alle Mobiltelefone, die wir derzeit in den USA verkaufen“, verspricht Huawei via Twitter. Wer allerdings an eine besonders großzügige Geste des chinesischen Herstellers glaubt und auf ein kostenloses Smartphone hofft, wird enttäuscht. Denn angesichts des unter Donald Trump verhängten und nach wie vor aufrechten Handelsembargos der USA darf Huawei dort überhaupt keine Smartphones zum Kauf anbieten.