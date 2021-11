29-Jährige tot vor BH: Trauerkerzen stehen

Eine Woche nach der tödlichen Attacke auf eine 29-jährige Rumänin in Villach sitzen Schock und Trauer tief. Ein 28-jähriger Rumäne hatte die Frau am 15. November, wie mehrfach berichtet, vermutlich mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt, und ihre Leiche danach vor dem Haupteingang der BH Villach abgelegt. Bereits in der Nacht auf Mittwoch, 17. November, gestand der mutmaßliche Täter den Mord nach einem mehrstündigen Polizeiverhör. Seither ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen den Mann, der aufgrund des dringenden Verdachts auf ein Kapitalverbrechen in Untersuchungshaft sitzt.