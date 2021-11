Frauenmorde: Jeder dritte Tatort liegt in Wien

Mutmaßlich 27 Frauen wurden in diesem Jahr alleine bis zum heutigen Datum in Österreich ermordet. Die Ergebnisse einer nun durchgeführten Zehn-Jahres-Studie schockieren zusätzlich: Demnach ist jeder dritte Tatort in Wien, sowohl die Täter als auch Opfer sind meist unter 39 Jahre alt. Neun von zehn Tatverdächtigen sind männlich, jeder Dritte hat keine österreichische Staatsbürgerschaft.