Amazon: Weitgehendes Aus für Plastikverpackungen

Der Onlinehändler Amazon will beim Versand in Zukunft weitgehend auf Plastikverpackungen verzichten. Das gilt sowohl für auf eigene Rechnung verkaufte Produkte als auch für externe Händler, die hierzulande den Versandservice des US-Konzerns nutzen. Bis Jahresende soll die Umstellung abgeschlossen sein, so die deutsche Amazon-Zentrale.