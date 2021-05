Greenpeace: Amazon zerstört weiter illegal Neuware

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace erhebt schwere Vorwürfe gegen Amazon: Der Online-Händler soll trotz eines entsprechenden Gesetzes, das dies verbietet, weiterhin Neuware zerstören. Am niedersächsischen Standort Winsen würden an acht Arbeitsplätzen, die Amazon „Destroy-Stationen“ nennt, originalverpackte Produkte für die Vernichtung vorsortiert. Amazon entsorge so allein an einem Standort jede Woche mindestens eine LKW-Ladung nicht verkaufter Ware, von T-Shirts über Bücher bis hin zu fabrikneuen Elektroartikeln, so Greenpeace. Das zeigten Filmaufnahmen eines Rechercheurs, der mehrere Wochen als Angestellter in dem Logistikzentrum gearbeitet habe.