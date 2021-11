„Das Amazon-Förderprogramm setzt sich fort“

HV sieht Shopping nicht als Infektionsquelle

Will begann neuerlich das in Österreich schon bekannte Spiel, wonach es in seiner Branche praktisch keine Ansteckungen gebe. Nur 0,1 Prozent aller Infektionen seien aufs Shoppen zurückzuführen. Angesetzt gehöre daher bei den „Corona-Hotspots“, aber nicht beim Handel.