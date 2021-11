Amazon gegenüber Brüssel zu Zugeständnissen bereit

Der US-Onlineriese Amazon will Insidern zufolge zwei gegen ihn gerichtete Untersuchungen der EU-Wettbewerbshüter durch Zugeständnisse beilegen. Amazon sei dazu in erste Gespräche mit den Kartellwächtern der EU-Kommission eingestiegen und hoffe, so hohe Bußgelder oder Eingriffe in sein Geschäftsgebaren abwenden zu können, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die EU-Kommission wollte sich nicht dazu äußern.