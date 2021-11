Wieder fast 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Acht Intensivpatienten

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 75 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich acht Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Gestern lagen noch neun Patienten auf den Intensivstationen. Erfreulich: Vorerst gab es auch keine weiteren Corona-Todesopfer.



Weniger Menschen in Quarantäne

4.182 (-11) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut E-Impfpass-Dashboard haben 222.322 Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 209.265 Personen sind zweimal geimpft. 40.771 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Fast täglich bilden sich vor den Impfzentren lange Warteschlangen, weil sich so viele Menschen impfen lassen wollen.