Tirolerin fälschte monatelang Covid-Testnachweise

Nachdem am Dienstag eine Zillertaler Mutter aufgeflogen ist, die ihre Kinder mit gefälschten PCR-Testzertifikaten in die Schule geschickt hat - die „Krone“ berichtete -, wurde nun ein weiterer Fälschungsfall in Tirol bekannt. Eine 23-Jährige soll in Kufstein über Monate hinweg Fakes von Testnachweisen hergestellt haben. Nun ermittelt die Polizei.