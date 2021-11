Schülerin mit gefälschtem PCR-Test aufgeflogen

Über gefälschte Coronatest-Ergebnisse und Impfnachweise wurde schon viel berichtet - was nun aber in einer Tiroler Schule passierte, schlägt dem Fass wohl den Boden aus. Eine Mutter soll sowohl ihre Tochter als auch ihren Sohn mit gefälschten PCR-Testzertifikaten in die Schule geschickt haben. Dem Direktor fiel der Schwindel auf - und er schaltete die Polizei ein.