Firmen sind schon längst im Homeoffice-Modus

Im BMW-Werk in Steyr ist daher in den Büros so wenig Betrieb wie möglich, ein ähnliches Bild zeichnet sich auch in der Borealis-Innovationszentrale in Linz ab. „Derzeit nutzt ein Großteil unserer Mitarbeiter die Möglichkeit, zumindest teilweise von zu Hause zu arbeiten, sofern es die Arbeitsbedingungen erlauben“, sagt Borealis-Linz-Standortleiter Thorsten Löhl.