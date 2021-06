Kein Homeoffice? Jeder Zweite würde Job kündigen!

Zu den Berufsgruppen, die am ehesten ihren Arbeitsplatz wechseln würden, gehören Manager bzw. Führungskräfte, Mitarbeitende mit Technologie- oder Finanzaufgaben sowie Pflegekräfte. Zu denjenigen, die am ehesten in ihrer aktuellen Position bleiben, gehören die Babyboomer, Personen mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren und Personen, die in der Verwaltung oder im Bildungswesen tätig sind.