OÖ, Salzburg: SPÖ für harten Lockdown ab Freitag

Nachdem Salzburg und Oberösterreich am Donnerstagvormittag angekündigt hatten, kommende Woche in einen kompletten Lockdown gehen zu wollen, falls es bis dahin nicht ohnehin zu einem bundesweiten Lockdown kommt, hat sich anschließend Pamela Rendi-Wagner mit diesen angekündigten Maßnahmen nicht zufrieden gezeigt. Die SPÖ-Chefin, im Zivilberuf Ärztin, forderte für die beiden Bundesländer vielmehr einen harten Lockdown nicht nur für die Ungeimpften, sondern für alle. Dieser soll bereits ab Freitagfrüh gelten. Ob es einen bundesweiten Lockdown geben soll, macht Rendi-Wagner von den Entwicklungen der Corona-Lage in den kommenden zwei Tagen abhängig.