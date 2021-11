Erneut „überhöhte Sterblichkeit“ in Österreich

Auch die vierte Welle der Corona-Pandemie führt zu einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle. Laut Statistik Austria steigt die Anzahl der Todesfälle seit Mitte Oktober an. Allein in der ersten Novemberwoche sind demnach 1903 Menschen gestorben - um ein Viertel mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. „Derzeit erinnert der Verlauf der Corona-Pandemie stark an die Entwicklung vor einem Jahr“, warnte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag.