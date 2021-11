„Lockdown für alle. Und zwar hart und sofort!“

In dieselbe Kerbe schlug die frühere Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich, Petra Nocker-Schwarzenbacher, die ein Hotel in St. Johann im Pongau führt. Sie sei „klar für einen Lockdown“, betonte die Branchenkennerin am Dienstagabend. „Lockdown erstens einmal, um auch das Gesundheitssystem zu entlasten und da einmal eine Verschnaufpause herbeiführen zu können. Und was wir dringend brauchen, aus touristischer Sicht, ist, dass wir die Zahlen endlich nach unten drücken.“