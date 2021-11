OÖ und Salzburg: Mückstein begrüßt „Notbremse“

Oberösterreich und Salzburg gehen mit Montag in den Lockdown, in Salzburg schließen sogar die Schulen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) begrüßt den Schritt. „Die Entwicklung der Pandemie ist äußerst besorgniserregend, dramatisch ist die Lage vor allem in Oberösterreich und Salzburg.“, sagte er. Mit dem Lockdown „ziehen jene Bundesländer, die am schwersten von der vierten Welle getroffen wurden, die Notbremse“, so der Minister. Nun wird beraten, ob bundesweite Maßnahmen im Rest des Landes folgen werden.