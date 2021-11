Lockdown in OÖ und Salzburg ab nächster Woche

Stelzer fordert bundesweit weitere Schutzmaßnahmen

In der aktuell laufenden Landtagssitzung in Oberösterreich sagt Stelzer: „Wir haben seit Montag auch den Lockdown für Ungeimpfte - es sind also sehr einschränkende, harte Maßnahmen in Kraft. Ziel ist es, die Zahlen schnell und akut zu senken. Ich sage aber auch: Wir haben nicht mehr viel Spielraum, um nicht zu sagen, sehr, sehr wenig Spielraum. Ich bin daher dafür, österreichweit weitere Schutzmaßnahmen zu mache. Sollte es morgen, Freitag, zu keiner Entscheidung über einen bundesweiten Lockdown kommen, so wird es von Oberösterreich gemeinsam mit Salzburg ab Montag einen mehrwöchigen Lockdown geben müssen. Es geht darum, Gesundheit zu schützen und Leben zu retten. Wir sind gerade in enger Abstimmung mit Salzburg, um das vorzubereiten.“