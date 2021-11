Pullunder: Stylingtipps fürs Trendstück der Saison

Neutrale Farben

Wer nach einem neuen Lieblingsstück sucht, wird es schon bemerkt haben: An Pullundern kommt man in dieser Saison nicht vorbei. Es gibt sie in allen Farben, Schnitten, wild gemustert oder einfarbig. Als „Einstiegsmodell“ für all jene, die sich bislang noch nicht an einen Pullunder gewagt haben, eignet sich ein Modell in neutralen Farben perfekt. Der Grund: Er ist am leichtesten zu kombinieren. In Schwarz, Cremeweiß oder Grau ist er ein klassisches Basic, mit dem man auch, kombiniert mit einer Bluse, im Büro einfach eine gute Figur macht.