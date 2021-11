Julian Assange darf im Gefängnis heiraten

Bei Auslieferung in die USA drohen bis zu 175 Jahre Haft

Die USA fordern die Auslieferung Assanges, bei einer Verurteilung in den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Im Oktober hatte in London das Berufungsverfahren in dem Fall begonnen. Die US-Behörden fechten ein Urteil vom Jänner an, in dem ein britisches Gericht die Auslieferung Assanges an die USA mit Verweis auf ein hohes Suizidrisiko verboten hatte.