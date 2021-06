Julian Assange plant Hochzeit hinter Gittern

Doch noch schwebt über dem Australier die Gefahr einer Auslieferung an die USA. Nach langem Hin und Her hatte ein Gericht in London das im Jänner abgelehnt - unter Hinweis auf Assanges angeschlagene Psyche und die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA. Aber es ist unklar, ob das US-Justizministerium Rechtsmittel einlegen kann. Über den Antrag soll demnächst entschieden werden. Wird er abgelehnt, könnte Assange bald ein freier Mann sein. Ansonsten stehen ihm wohl weitere Monate quälender Ungewissheit bevor. Wenn nicht Jahre.