Kein Abschluss für Pädagogen ohne Impfung?

Als Grund wird die Tatsache angeführt, dass das Hallenbad in Eisenstadt nur Geimpften oder Genesenen Zutritt gewährt. „Für all jene, die an der Lehrveranstaltung Schwimmen nicht teilnehmen können, ist die Teilnahme an der Abschlusspräsentation und somit ein Abschluss des Hochschullehrganges im Februar 2022 leider nicht möglich“, heißt es in dem Schreiben, das hohe Wellen geschlagen hat. Denn als einzige Alternative wird auf das Sommersemester verwiesen. „Aber wer garantiert, dass dann die Maßnahmen gelockert werden?“, fragt Gabi H. (Name von der Redaktion geändert), eine der Betroffenen, im Gespräch mit krone.at.