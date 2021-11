Uni Klagenfurt verhängt Hausverbot für Ungeimpfte

Vitouchs „Hausverbot für Ungeimpfte“, sprich 2G-Gebot an der Uni, sorgt für Wirbel. Der Rektor begründet es mit der Universität als Hort der Wissenschaftlichkeit. Das vertrage sich eben nicht mit Impfskepsis, schreibt er in seinem Rundmail: „Es geht bei der Impfung selbstverständlich nicht allein um den eigenen Schutz, sondern ebenso sehr um den der anderen. Das ist an einem öffentlichen Ort wie der Universität, mit Tausenden Anwesenden Tag für Tag und deren intensivem Austausch, von herausgehobener Bedeutung.“