Pumpspeicherkraftwerk auf Koralm steht vor Prüfung

Im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für Groß-Projekte hätten die Projektbetreiber selbst, so der Verdacht, und nicht die Beamten die Bescheide verfasst. Dies könnte der Grund sein, warum in der Steiermark im Gegensatz zu anderen Bundesländern so gut wie alle UVP-Anträge positiv beschieden wurden. Die Fahnder haben vorrangig zwei Beamte im Visier: Birgit Konecny, Leiterin der Abteilung 13, und den für die Umweltverträglichkeitsprüfungen zuständigen Referenten Bernhard Strachwitz.