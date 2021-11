UVP-Affäre: Jetzt wackeln die ersten Großprojekte!

Auch an anderer Stelle keimt Widerstand auf: „Wir prüfen, zu welchen Windpark-Vorhaben wir den Antrag auf Wiederaufnahme der Verfahren stellen“, kündigt Christian Schuhböck von „Alliance for Nature“ erste rechtliche Schritte an. So liege etwa der „Windpark Pretul II“ mitten in einem Landschaftsschutzgebiet.