„Steine der Erinnerung“ jetzt auch im Burgenland

Individuelle Arbeit für Einzelschicksale

Dem Güssinger Initiator Michael Hammer ist es dabei wichtig, kein Plagiat, sondern Originalsteine Gunter Demnigs zu verlegen. Denn diese werden in Handarbeit angefertigt und gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt, denn die Steine finden sich in weiteren 26 Ländern. Und der Bedarf wird nicht weniger – rund 650 werden pro Monat hergestellt. Die Stadt Güssing hat das Vorhaben von Anfang an unterstützt und ist damit die erste Kommune im Burgenland, die sich der Idee anschließt.