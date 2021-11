Dornauers „Triple A“ für den Pflegebereich

Protest um 5 nach 12

Bei einer österreichweiten Protestaktion am Mittwoch machen Bedienstete in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen auf die Krise aufmerksam. Symbolträchtige Uhrzeit: 5 nach 12. Mit der Aktion soll gegen „Untätigkeit des Gesundheitsministers“ protestiert werden. Dornauer sieht aber auch Schwarz-Grün in der Pflicht: „ÖVP und Grüne müssen in diesem wichtigen Zukunftsthema endlich die nötige Ernsthaftigkeit und Herzblut an den Tag legen.“