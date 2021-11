Damentruppe trainiert für die Weltmeisterschaft

Die Erfolgsgeschichte der Damenwettkampftruppe der Feuerwehr Rudersdorf-Berg geht weiter: Schon 2017 hat sie in Villach den Titel geholt, nun tritt sie erneut zur Weltmeisterschaft in Slowenien an. Bei der Qualifikation in Linz belegte die ehrgeizige Truppe den zweiten Platz.