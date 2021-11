Urlauberfamilie und Hund vor den Flammen gerettet

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in Mörbisch ab. In einem Haus mit Ferienwohnungen ist ein Brand ausgebrochen. Einer Urlauberfamilie war der Weg ins Freie durch dichten, lebensgefährlichen Rauch versperrt. Mit einer Leiter sofort zu Hilfe eilte ein Nachbar, unterstützt vom früheren Bürgermeister und dessen Frau von der Feuerwehr.