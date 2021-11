Wieder droht einem Postamt die Schließung

Da Neufeld eine stark wachsende Stadt ist, ist für Bürgermeister Michael Lampel nicht nachvollziehbar, warum die Post schließen soll. In einem Gespräch sei man vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Selbst das Angebot der Stadt, die Miete für das Gebäude auf null Euro zu setzen, hätte nichts gebracht, so Lampel. Er glaubt nicht, dass die Zahlen der Filiale so schlecht sind, wie von der Post dargestellt.