Rund 70 Illegale an einem Vormittag aufgegriffen

Innerhalb weniger Stunden wurden am Mittwoch in der Früh zunächst 36 Afghanen in Deutschkreutz und nochmals rund 30 Migranten im nahen Horitschon aufgegriffen. Einwohner verständigten die Exekutive. Mehr als drei Stunden lang mussten die illegalen Grenzgänger anschließend in der Eiseskälte auf ihren Abtransport in Flüchtlingsunterkünfte warten. Der Unmut über die durchlässige Grenze wächst sowohl bei den Einsatzkräften selbst als auch in der Bevölkerung. So sind Polizisten und Soldaten oft stundenlang „blockiert“, weil sie die Schutzsuchenden bis zur Abholung durch Polizei- oder Militärbusse bewachen müssen. „In der Zwischenzeit sind wir nicht einsatzbereit, die Ressourcen, die hier gebunden werden, sind enorm“, schildert ein Beamter hinter vorgehaltener Hand.