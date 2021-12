Die wahre Geschichte hinter Herzogin Kates Narbe

Weil die Narbe auf Prinz Williams Stirn jedoch nur bei bestimmten Lichtverhältnissen zu sehen ist, nennt sie der 39-Jährige selbst scherzhaft „Harry Potter“-Narbe. „Ich nenne sie so, weil sie manchmal leuchtet und manche Leute sie so bemerken - manchmal bemerken sie sie aber überhaupt nicht“, erklärte er einmal in einem Interview mit der BBC.