Heiliger Nikolaus darf jetzt die Schulbank drücken

Lehrstunden im November

Im Unterricht wird ebenso die Bedeutung der pädagogischen und religiösen Rolle als Nikolo beleuchtet sowie an der Umsetzung getüftelt. Schulungen finden am 9. November in Stegersbach, am 17. November in Oberpullendorf und am 23. November in Frauenkirchen statt, jeweils im Pfarrzentrum von 18.30 bis 20 Uhr.