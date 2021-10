Schon Dutzende Unterschriften für Klage gegen MFG

Bis 12. November unterschreiben

Neben der Ärztekammer prüft nun auch das Kepler Uniklinikum rechtliche Schritte gegen Saleh-Agha. Per Unterschriftenliste kann sich die Belegschaft einer möglichen Klage anschließen. „Innerhalb einer Stunde sind zehn Unterschriften eingegangen, insgesamt waren es am ersten Tag Dutzende“, sagt Betriebsratschef Helmut Freudenthaler. Bis 12. November können die Mitarbeiter noch unterschreiben. Freudenthaler rechnet bis dahin mit „mehreren hundert“ Unterschriften. Ob es tatsächlich eine Klage geben wird, könnte sich am kommenden Freitag entscheiden. Da hat Freudenthaler einen Termin beim Anwalt.