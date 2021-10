Bereits zwölf Ärzte klagen jetzt gemeinsam die MFG

Die Ärzte wehren sich wie berichtet gegen die Verunglimpfung des Flashmobs, mit dem Mediziner und Krankenhauspersonal in der Vorwoche auf die prekäre Situation in den Spitälern aufmerksam gemacht haben. Dabei haben sie auch zur Corona-Impfung aufgerufen. Die Rieder MFG-Politikerin Petra Saleh-Agha hatte das in einem Social Media-Chat mit „Schämt-Euch! Alles Verbrecher“, kommentiert.