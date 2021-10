„Alles Verbrecher“: MFG kündigte Gegenklage an

Gegenangriff angekündigt

Von Reue bei der MFG aber keine Spur. Ein Sprecher kündigte am Mittwoch ebenfalls Klagen an. Sprach mit Verweis auf die Aussendung der Ärztekammer von „kindischen Spielchen“. Bis zum Redaktionsschluss konnte man jedoch keine Auskunft geben, was und wie man die Gegenklage gestalten möchte. Es wurde noch beraten.