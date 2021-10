MFG-Gemeinderätin beschimpft das Spitalspersonal

„Lass dich impfen!“ stand auf den Plakaten, die das Spitalspersonal am Donnerstag dutzendfach in die Höhe hielten. Wie berichtet, machten die Mitarbeiter von allen Landes- und Ordensspitälern in Oberösterreich mit Flashmobs auf die Überlastung durch die steigende Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern aufmerksam und riefen zum Impfen auf.