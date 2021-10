Urlaub in Österreich war im Sommer gut gebucht

3,53 Millionen Menschen im September auf Urlaub in Österreich

Insgesamt machten im September 3,53 Millionen Menschen Urlaub in Österreich - das war um ein Viertel mehr als im September 2020. Aus dem Inland kamen fast 1,44 Millionen Gäste (plus sieben Prozent), aus dem Ausland gab es 2,09 Millionen Ankünfte (plus 42 Prozent) - allein aus Deutschland 1,36 Millionen (plus 30,6 Prozent).