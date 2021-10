Tourismus ist wesentlicher Wirtschaftsmotor

Laut einer aktuellen Studie, in Auftrag gegeben von der Wirtschaftskammer und dem Land Vorarlberg, hat die Tourismuswirtschaft in der Saison 2018/19 im Ländle 3,8 Milliarden Euro zum Bruttoregionalprodukt beigetragen. Das entspreche etwa 20 Prozent der Wertschöpfung des Landes, informierten gestern die Verantwortlichen. Im selben Zeitraum wurden vom Tourismus 1,5 Mrd. Euro an Steuern und Abgaben erbracht.