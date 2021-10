17 Mio. interessiert an Winterurlaub in Österreich

„Leute haben Geld, Zeit und Lust auf Österreich“

„Insgesamt ist die Stimmung gut, die Leute haben Geld, Zeit und Lust auf Österreich“, so Weddig. In Summe hätten in den wichtigsten sieben Herkunftsländern 17 Millionen Leute Interesse dafür bekundet. Damit sie wirklich kommen, startet die ÖW ihre mit zehn Millionen Euro teuerste Werbekampagne.