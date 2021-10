Urlauber zieht es zunehmend wieder ins Ausland

Nach den massiven Corona-bedingten Reisebeschränkungen in den vergangenen eineinhalb Jahren nimmt die Reiselust der Österreicher zusehends zu. Auch Urlaube im Ausland werden wieder öfter ins Auge gefasst. Die Buchungen liegen zwar aktuell aber noch um 40 Prozent hinter dem Normaljahr 2019, die Branche aber blickt hoffnungsfroh in die Zukunft. Wer hofft, nun billiger verreisen zu können, irrt aber: „Es gibt einfach weniger Kapazitäten am Markt, deshalb sind die Preise stabil geblieben.“ Und: Es gibt deutlich weniger Länder im Angebot, die man buchen kann.