„Buchungen in Österreich besser als vor der Krise“

Wien, Nieder- und Oberösterreich verzeichnen Minus

In Vorarlberg (plus 13,5 Prozent), Steiermark (plus 11,5 Prozent) und Tirol (plus 10,3 Prozent) entwickelten sich zweistellige Nächtigungszuwächse gegenüber dem Vorkrisenmonat August 2019. Auch in Kärnten (plus 9,3 Prozent), im Burgenland (plus 8,2 Prozent) und in Salzburg (plus 6,3 Prozent) wurden mehr Nächtigungen als im August 2019 gemeldet. Schleppend verliefen noch die Nächtigungsentwicklungen in Wien (minus 50,8 Prozent), Niederösterreich (minus elf Prozent) und Oberösterreich (minus vier Prozent).