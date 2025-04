Hakuna Matata auf Sansibar!

Sei es der Ausflug zu einer Gewürzplantage, eine Sunset-Cruise mit einer traditionellen Dhow, ein privates Dinner am Strand, Tauchen, Hochseefischen, Wind- und Kitesurfen, Fallschirmspringen oder ein Termin im Spa – alles kein Problem! Das Team des Gold Zanzibar Beach House & Spa macht all dies möglich. Das 2011 eröffnete Hotel liegt am Kendwa Beach an der Nordwestküste der Insel. Im Gegensatz zu vielen anderen Stränden sind hier die Gezeiten kaum spürbar. So können wir nicht nur den großzügigen Pool nutzen, sondern den ganzen Tag im spiegelglatten Meer baden.