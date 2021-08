„Anadi hilft“ - sieben Projekte mit Tiefgang

Sieben Projekte wurden ausgewählt

Dutzende Projekte wurden eingereicht, daraus hat die Jury schließlich sieben ausgewählt – weil sie am ausgereiftesten waren, weil sie am besten durchdacht sind und bestimmt nachhaltig wirken werden. Und weil die Antragsteller sich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative empfehlen. Was am Ende doppelt wirkt, weil die Anadi-Bank dann nicht nur die versprochene Basisförderung bereitstellt, sondern Gelder sogar zu verdoppeln bereit ist.