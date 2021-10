Frischer Wind weht durch die alte Fritz-Mühle

Neu belebt wird die Fritz-Mühle in Rudersdorf. Nach dem ersten „Schnupper-Wochenende“ im vergangenen Monat nehmen viele kreative Ideen immer mehr Gestalt an. Morgen und am Sonntag steht der interessante Schauplatz für Besichtigungen offen. Einblicke in das alte Handwerk gibt ein Müllermeister.